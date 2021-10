DFB-Direktor : Bierhoff gegen neuen WM-Rhythmus - „Besonderes“ Jahr 2022

Hamburg DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht die WM-Reformpläne des Fußball-Weltverbandes FIFA weiterhin sehr kritisch und rechnet im kommenden Jahr mit einer extremen Belastung für die Topspieler.

Er habe zwar noch keine Details zur diskutierten Ausrichtung der Weltmeisterschaften im Zweijahresrhythmus gesehen, aber bislang auch noch „keinen gefunden, unter den Spielern und Trainern, der gesagt hat, das ist eine schöne Idee“, sagte Bierhoff am Mittwoch in Hamburg. Es dürfe nicht nur um „weitere Erlösmaximierung“ gehen.

Für die nähere Zukunft erwartet Bierhoff ein „besonderes“ WM-Jahr. Die Endrunde in Katar wird am 21. November 2022 angepfiffen (bis 18. Dezember). Entsprechend wird sich der Terminkalender anders gestalten. „Wir wussten das. Das gilt auch für die anderen Mannschaften“, sagte Bierhoff, der deshalb keinen Wettbewerbsnachteil für die deutsche Nationalmannschaft sieht. „Aber es erschwert die Arbeit für die Trainer“, bemerkte der Ex-Nationalspieler (53).

Im Sommer stehen gleich vier Partien in der Nations League an, „was am Ende der Saison noch mal eine Riesenbelastung ist“, wie Bierhoff meinte. In dem UEFA-Wettbewerb gegen starke Gegner herrsche zudem ein „gewisser Ergebnisdruck“.