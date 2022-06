Nationalmannschaft : Bierhoff: DFB-Auswahl in zwei Jahren „noch mal stärker“

Bierhoff: DFB-Auswahl in zwei Jahren „noch mal stärker“

München DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für die Heim-EM 2024 bestens aufgestellt.

„Es wäre mal an der Zeit, 28 Jahre nach meinem Siegtreffer 1996 wieder Europameister zu werden“, sagte Bierhoff im Interview der Portale „Spox“ und „Goal“. Der Druck werde „natürlich wieder enorm sein. Wir wollen in jedem Fall bis 2024 zurück an der Weltspitze sein.“