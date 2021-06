Nationalmannschaft : Bierhoff: 26 Akteure bereit für Training - Goretzka dabei

Herzogenaurach Bundestrainer Joachim Löw kann beim ersten Training im EM-Quartier in Herzogenaurach mit allen 26 Spielern seines Kaders arbeiten.

Demnach kann auch der zuletzt am Oberschenkel verletzte Leon Goretzka vom FC Bayern München am Nachmittag (16.30 Uhr) wieder mitwirken. „Er ist soweit, dass er mit Ball und der Mannschaft trainieren kann“, sagte Bierhoff. Der Fitnesszustand werde weiter genau beobachtet. Für das Auftaktspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) gegen Weltmeister Frankreich komme Goretzka aber noch nicht infrage.