Nationalmannschaft Berater: Pavlovic künftig zentraler Spieler in DFB-Elf

Bundestrainer Nagelsmann nominiert am Donnerstag sein Aufgebot für das Heim-Turnier. Der Auswahlcoach hatte zuletzt in einem Magenta-TV-Interview gesagt, dass Pavlovic „in den Fokus“ gerückt sei, „weil wir Richtung WM eine gewisse Perspektive bauen wollen und eine Mannschaft bauen wollen, die auch in der Lage ist, eine gute WM zu spielen“.