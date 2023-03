Nationalmannschaft Bei Wind und Dauerregen: Flick trainiert mit allen Spielern

Flick hat sechs Neulinge in seinem Aufgebot und dafür auf etablierte Kräfte wie Thomas Müller, Ilkay Gündogan, Niklas Süle, Antonio Rüdiger oder Leroy Sané verzichtet. Gute Chancen auf ein Debüt gleich in der Startelf hat der Dortmunder Rechtsverteidiger Marius Wolf. Kimmich wird in seinem 75. Länderspiel in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer die wieder schwarz-rot-goldene Kapitänsbinde tragen. Marc-André ter Stegen ersetzt Neuer im Tor.