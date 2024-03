Nationalmannschaft Becker über Kroos: Aktuell bester deutscher Fußballer

Ob an den zuletzt oft kritisierten Leistungen Kimmichs auch Trainer Thomas Tuchel einen Anteil hat, ließ Becker offen. Aber für ihn war Tuchel beim deutschen Rekordmeister „ein Missverständnis“. Tuchel sei zu einem Zeitpunkt gekommen, an dem er „kaum etwas selbst entscheiden konnte. Er wollte etwas, das er nicht durchsetzen konnte, und die Bayern haben etwas in ihm gesehen, was er nicht war“, meinte Becker.