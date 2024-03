DFB-Nachwuchs Bangen um U21-Nationalspieler Kleine-Bekel

„Colin hat sich am Knie verletzt, er hat das Knie überstreckt. Wir müssen das MRT abwarten, um eine genaue Diagnose zu bekommen“, sagte Di Salvo nach dem 0:0 in der EM-Qualifikation gegen Außenseiter Kosovo in Chemnitz. Der 21-jährige Kleine-Bekel musste nach einem Zweikampf bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden und wurde ins Krankenhaus gebracht.