Nationalmannschaft Ballack über Nagelsmanns Zukunft: Bis nach der EM warten

Ballack lobte Nagelsmann dafür, nach den enttäuschenden Testspielniederlagen gegen Österreich und die Türkei im vergangenen Herbst „auf den einen oder anderen rechts und links von sich“ gehört zu haben. Prompt habe man nun gesehen, was in der Mannschaft steckt. Dennoch gehe es bei der Heim-EM in der Gruppe zunächst gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz, „also gegen vermeintlich fußballerisch schwächere Mannschaften, gegen die wir uns zuletzt besonders schwergetan haben“, sagte der 47 Jahre alte Ex-Kapitän der DFB-Elf. Wenn man da die richtige Auf- und Einstellung finde, „kann es beim Turnier funktionieren. Dann können wir eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen.“