Nationalmannschaft Ballack: Can „sehr gute Option“ für deutsche Abwehr

Ex-Nationalspieler Michael Ballack sieht den Dortmunder Emre Can als „sehr gute Option“ für die personell geschwächte Abwehr der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss im EM-Achtelfinale in Dortmund auf den gesperrten Innenverteidiger Jonathan Tah verzichten, Nebenmann Antonio Rüdiger leidet zudem derzeit an einer Muskelzerrung im rechten Oberschenkel. „Wenn beide wegfallen, ist das nicht so optimal“, sagte Ballack (47) bei MagentaTV.