Nationalmannschaft Auftakt in Lyon: Nagelsmann macht EM-Tests fix

Die Fußball-Nationalmannschaft startet am 23. März (21.00 Uhr) in Lyon gegen Vize-Weltmeister Frankreich in das Jahr der Heim-EM. Am 26. März (20.45 Uhr) kommt es in Frankfurt/Main zum nicht minder brisanten Klassiker gegen Oranje. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund. Unklar ist noch, wo sich Nagelsmann mit seinen EM-Kandidaten auf die Partien vorbereiten wird. Zuletzt hatte die DFB-Elf am Verbands-Campus in Frankfurt trainiert.