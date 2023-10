Nationalmannschaft Aufschlussreiche USA-Reise: Wer punkten konnte und wer nicht

Völler nannte den Nachfolger in den Katakomben des Lincoln Financial Fields noch einmal „einen Glücksfall, auch mit seiner Art, Dinge anzugehen“. In kurzer Zeit hat der 36-Jährige dem Team eine klare Struktur vermittelt. Besonders auffällig: Er setzt auf Pärchen-Bildung in allen Mannschaftsteilen. „Er weiß jetzt, was es heißt, Bundestrainer zu sein nach diesen beiden Spielen“, sagte Völler. Und Nagelsmann habe bereits „neue Ideen“.