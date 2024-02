Trauer Argentiniens geschlagener WM-Keeper würdigt Brehme

Brehmes Elfmeter habe Deutschland zum Weltmeister gemacht, betonte Goycochea, nachdem vier Jahre zuvor die Argentinier in Mexiko-City das WM-Endspiel gegen Deutschland gewonnen hatten. „Dieses wundervolle Universum des Fußballs, dieser schöne Sport hat einen seiner größten Protagonisten verloren“, sagte Goycochea in Gedenken an Brehme, dessen Tod mit 63 Jahren am Dienstag bestätigt worden war.