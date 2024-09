Fußball-Nationalmannschaft Andrich mit der Acht von Kroos - Undav trägt Müllers 13

Unverändert läuft Jamal Musiala mit der legendären Zehn auf dem Rücken auf, wenn die DFB-Elf am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn in den UEFA-Wettbewerb startet. Drei Tage später geht es in Amsterdam gegen die Niederlande. Interessant: Neuling Angelo Stiller bekam die Nummer 19, die bei der EM Leroy Sané trug, der diesmal nach seiner Leistenoperation nicht dabei ist. Die Nummer zwei des geschonten Antonio Rüdiger wurde Robin Koch von Eintracht Frankfurt zugeteilt.