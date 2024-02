Trauer um Weltmeister Andreas Brehme und ein Elfmeter für die Ewigkeit

Begonnen hatte die große Karriere in der Jugend beim HSV Barmbek-Uhlenhorst. Trainer war über viele Jahre sein Vater Bernd Brehme, im Fußball eine Trainer-Institution in der Hansestadt. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, ich bin Profi und Nationalspieler geworden“, sagte Brehme einmal dem „Kicker“. Vor allem seinem Vater Bernd ist er dankbar, „wegen ihm habe ich es so weit geschafft, er war in der Jugend mein Trainer“.