Fußball Andere Jobs für Nagelsmann: Schreiner oder Outdoor-Guide

Dann lüftete Nagelsmann das Geheimnis: „Die Schreinerei begeistert mich sehr. Ich mag gerne Berufe, die nicht so abstrakt sind, also wo man auch sieht, was man gemacht hat. Wie beim Schreiner zum Beispiel, wo man mit einem Stück Holz anfängt und am Ende entsteht ein schönes Möbelstück. Das finde ich sehr spannend.“