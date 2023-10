Nationalmannschaft Alle 25 Spieler beim ersten Nagelsmann-Training

Nagelsmann startet in Amerika in sein Trainer-Projekt, das zu einer erfolgreichen Heim-EM im kommenden Sommer führen soll. Im September war er zum Nachfolger von Hansi Flick ernannt worden. Bis Freitag bereitet sich die DFB-Elf im US-Bundesstaat Massachusetts auf die ersten beiden Testpartien unter Nagelsmann vor. Am Samstag ist das Team der USA in Hartford (21.00 Uhr/RTL) der erste Kontrahent. Am 18. Oktober (2.00 Uhr/ARD) ist Mexiko in Philadelphia der zweite Gegner.