Nationalmannschaft Adidas-Chef über Deutschland: „Alle den Nachnamen Hamann“

„Ihr seid ja überkritisch. Es ist fast so: Ihr werdet Weltmeister - und dann steht da zuerst: "Schlecht gespielt, aber Weltmeister geworden." Das ist ein bisschen typisch deutsch“, sagte der Norweger, der als Profi in den 80ern für den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga spielte, im Podcast „Spielmacher - Der EM Talk von Sebastian Hellmann und 360Media“. Mit Blick auf Sky-Experte und Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ergänzte er: „Die deutsche Mannschaft wird ja sehr hart kritisiert. Ihr seid ja 85 Millionen Experten und ihr habt alle den Nachname Hamann.“