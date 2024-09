U21 Adeyemi will in U21 nach Irritationen wieder Gas geben

Er räumte zudem ein, dass er sich nun über die U21 wieder für die Nationalmannschaft empfehlen wolle. „2026 ist nicht mehr so weit entfernt und natürlich will man sich dafür anbieten“, sagte Adeyemi im Hinblick auf die WM in zwei Jahren. „Ich bin motiviert. Ich komme ja auch nicht zum Spaß hierher. Natürlich muss für mich der Fokus sein, so schnell wie möglich wieder in die A-Nationalmannschaft zu kommen.“