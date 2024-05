Eskalation nach Spiel der SVG Bebelsheim-Wittersheim Nach Attacke auf Schiri: Ortsvorsteher erklärt Opfer zur „unerwünschten Person“

Mit schweren Verletzungen kam ein Schiedsrichter kürzlich in die Universitätsklinik nach Homburg. Denn nach Abbruch der Partie SVG Bebelsheim-Wittersheim gegen SV Kirrberg (Saarpfalz-Kreis) in der Fußball-Landesliga Ost am 5. Mai hatte ihn ein Zuschauer angriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei berichtete. Demnach musste der 44-Jährige wegen gravierender Blessuren an Joch-, Nasenbein und Ohr stationär behandelt werden. Wenige Tage darauf verhängte das Präsidium des Saarländischen Fußballverbands (SFV) empfindliche Strafen insbesondere gegen den gastgebenden Verein.