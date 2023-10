EM-Qualifikation Nach Niederlage: Oranje bangt um direktes EM-Ticket

Neben Frankreich sicherten sich gestern auch Portugal und Belgien mit dem deutschen Coach Domenico Tedesco das Ticket für die EM 2024 in Deutschland. „Es ist wunderbar für uns alle und für ganz Belgien“, sagte Tedesco nach dem 3:2 (1:0) in Österreich. Der frühere Bundesliga-Coach haderte aber auch mit den zwei Gegentoren nach 3:0-Führung. „Wir sind auf einem guten Weg in vielen Punkten, wir können uns aber noch verbessern.“