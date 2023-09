Fußball-Nationalmannschaft Nach Flicks Entlassung sind die Probleme aber noch nicht gelöst

So sah also der groß angekündigte Neuaufbau der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aus: Ideenlosigkeit im Angriff, Unstrukturiertheit im Mittelfeld, Unsicherheiten in der Abwehr. Das grausame Gekicke garniert mit persönlichen Bolzen wie dem von Robin Gosens vor dem 1:3. Die Niederlage gegen Japan geht zweifelsohne als Tiefpunkt der Ära unter Bundestrainer Hansi Flick in dessen Nationalmannschafts-Geschichte ein.