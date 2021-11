Bondscoach : Nach erfolgreicher WM-Quali: Van Gaal gesteht „Angst“

Rotterdam Bondscoach Louis van Gaal hat nach der geglückten WM-Qualifikation der Niederländer einen Einblick in seine Emotionen der vergangenen Tage gewährt.

„Die Stimmung war am Tag nach Montenegro etwas angeschlagen, dann hatte ich Angst, dass es ganz schief gehen könnte“, sagte der 70-Jährige nach Angaben der Zeitung „De Telegraaf“ im niederländischen TV. „Aber alles in allem war es trotz allem eine fantastische Woche. Wir haben uns durch Höhen und Tiefen kennengelernt.“ Am Samstag zuvor in Montenegro (2:2) hatte die Niederlande eine 2:0-Führung und damit das vorzeitige Ticket für die Fußball-WM verspielt.