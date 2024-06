EURO 2024 Nach der Eröffnung: So läuft der EM-Samstag

Am Nachmittag (15.00 Uhr) heißt es für Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Nationalelf genau zuschauen: Denn in Ungarn und der Schweiz treffen in Köln die beiden nächsten deutschen Gegner aufeinander. Auf Ungarn trifft Deutschland am kommenden Mittwoch (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV), auf die Schweiz am 23. Juni (21.00 Uhr/ARD/MagentaTV). Den ersten EM-Samstag komplettieren die Duelle zwischen Spanien und Kroatien (18.00 Uhr in Berlin) sowie zwischen Europameister Italien und Albanien (21.00 Uhr in Dortmund).