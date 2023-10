2. Liga Mutiger Schritt mit Chancen: Geraerts coacht Schalke 04

Seinen Spielern hatte sich Geraerts am Vormittag bereits vorgestellt. „Ich habe ihnen schon in der Kabine gesagt: „Ich will eine Siegermentalität in die Mannschaft bringen.““ Die hatte S04 zuletzt nicht, verlor drei Partien in Serie. Mit „gut strukturiertem Fußball von hinten heraus“ will Geraerts, der auf Schalke einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben hat, den Erfolg zurückbringen. „Im Fußball geht es für mich um Intensität, ob mit oder ohne Ball“, sagte er.