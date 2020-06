Remis gegen Jena : MSV Duisburg patzt, bleibt aber Erster in der 3. Liga

MSV Duisburg patzt, bleibt aber Erster in der 3. Liga

Duisburg Die Fußballer des MSV Duisburg haben die Tabellenführung in der 3. Liga behauptet, obwohl sie sich nach einem enttäuschenden Auftritt gegen das abgeschlagene Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena mit einem 1:1 (1:0) begnügen mussten.

Jena sendete am Mittwochabend zwar ein Lebenszeichen, hat nach dem 29. Spieltag aber immer noch 15 Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

In immer größeren Nöten steckt der Hallesche FC. Durch die 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig blieben die Hallenser zum zwölften Mal in Folge sieglos und stellten damit ihren Vereinsnegativrekord ein. In der Schlussphase musste HFC-Kapitän Sebastian Mai mit Gelb-Rot vom Feld (88. Minute).