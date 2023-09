EM-Qualifikation Morata-Dreierpack bei Spaniens 7:1 über Sagnols Georgier

In der Tabelle der Gruppe A rückte Spanien mit nun sechs Punkten aus drei Spielen auf Platz zwei vor. Georgien, das auf vier Punkte aus vier Spielen kommt, rutschte auf Platz vier ab. Tabellenführer ist Schottland, das die eigenen vier Partien bislang allesamt gewann und Platz eins mit einem weiteren Erfolg an diesem Freitagabend gegen das punktlose Schlusslicht Zypern festigen kann. Die beiden ersten Teams der Fünfer-Gruppe qualifizieren sich sicher für die EM 2024 in Deutschland.