Pro und Contra Mikrometer statt Menschenverstand: Auf den VAR kann der Fußball verzichten

Ja, ich gebe zu, dass ich eher zu den Fußballromantikern zähle. Wenn ein Tor fällt, und der Schiedsrichter zur Mittellinie zeigt, möchte ich jubeln. Und nicht minutenlang warten, bis die Herren im Kölner Keller meinen, es war doch Abseits, oder Foul – also Kommando zurück! Die Aussage, der VAR macht den Fußball gerechter, kann ich nicht mehr hören. In manchen ist es vielleicht so.