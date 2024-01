FIFA-Kür Messi und kein Ende: Zweifel am Weltfußballer

Messi - und nicht Erling Haaland - war in Abwesenheit in London für sein Jahr 2023 ausgezeichnet worden. Genauer für die Leistungen in der Zeit vom 19. Dezember 2022 (nach dem WM-Finale) bis zum 20. August. Der frühere Dortmunder Haaland gewann in dieser Zeit das Triple mit Manchester City, beeindruckte mit etlichen wunderschönen Toren. Messi fiel durch das Achtelfinal-Aus in der Königsklasse und seine zwischenzeitliche Suspendierung bei Paris Saint-Germain auf - und das gigantische Transferthema vor seinem Wechsel im Sommer in die USA.