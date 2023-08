MLS Messi erstmals seit Wechsel nach Miami nicht in der Startelf

Harrison · Lionel Messi steht erstmals seit seinem Debüt für Inter Miami nicht in der Startelf seiner Mannschaft. Trainer Tata Martino verzichtete für das Auswärtsspiel gegen die New York Red Bulls zunächst auf den Weltmeister aus Argentinien und verzögerte dessen ersten Einsatz in der Major League Soccer.

27.08.2023, 02:12 Uhr

Inter Miamis Stürmer Lionel Messi Foto: George Walker IV/AP/dpa

Messi kommt bislang auf acht Einsätze für Miami und erzielte dabei zehn Tore. Alle diese Partien waren aber Pokal-Wettbewerbe. Die erste Ausgabe des Leagues Cups gewann er mit Miami und sorgte für den ersten Titel in der Geschichte des Teams. Im US Open Cup erreichte Inter Miami zuletzt das Finale. Das MLS-Debüt Messis wird von Fans und Medien sehnlichst erwartet. US-Medien berichteten, die günstigsten Tickets für Spiel von Miami gegen New York kosteten auf dem Zweitmarkt zwei Stunden vor Anpfiff 470 US-Dollar und mehrere tausend Dollar für die besten Plätze. Apple TV, seit dieser Saison Rechteinhaber für die MLS, zeigt das Spiel zudem auf riesigen LED-Bildschirmen am berühmten Times Square. Die Erfolge seit der Ankunft Messis stehen im Kontrast mit Miamis Situation in der Major League Soccer. Das Team ist Schlusslicht der Eastern Conference und hat 14 Punkte Rückstand auf die Playoff-Plätze. Zwölf Spiele sind noch zu absolvieren. Wie Messi sitzt auch Sergio Busquets gegen die Red Bulls zunächst auf der Bank. Der dritte Neuzugang mit einer Vergangenheit beim FC Barcelona, Jordi Alba, spielt von Beginn an. © dpa-infocom, dpa:230827-99-973504/3

(dpa)