Fußball-EM : Mehr als ein Trainer: Hjulmands „außergewöhnliche“ Leistung

London Kasper Hjulmand musste bei dieser EM bewältigen, was kein anderer Nationaltrainer schaffen musste. Der frühere Bundesliga-Coach richtete die Dänen nach dem Drama um Christian Eriksen auf - und darf inzwischen sogar vom ganz großen Coup träumen.

„Wenn wir in zehn, 15 Jahren zurückschauen, dann werden wir uns fragen: Was war da los? Und sagen: Es war verrückt“, sagte Hjulmand am Montag. Verrückt neben und auf dem Platz. Nach den vergangenen EM-Spielen wird in Dänemark längst groß geträumt, von Danish Dynamite 2.0 und dem zweiten Sensationstitel nach 1992. Das Team steht defensiv sicher, den Eriksen-Ausfall in der Offensive kompensieren die jungen Mikkel Damsgaard, Kasper Dolberg und Co. bravourös. „Sie müssen sehr, sehr gut sein, um uns zu schlagen“, sagte Hjulmand in Richtung der Engländer.