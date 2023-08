Transfermarkt Medienberichte: Philipp vor Rückkehr zum SC Freiburg

Philipp hatte bereits von 2013 bis 2017 unter Trainer Christian Streich für Freiburg gespielt. In Wolfsburg fehlte er am Samstag beim 2:0 gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim im Aufgebot. Die Niedersachsen hatten den Offensivspieler bereits für die Rückrunde der vergangenen Saison an Werder Bremen ausgeliehen.