Nach Hüftbruch : Medien: HSV-Idol Uwe Seeler darf Krankenhaus verlassen

Hamburg Fußball-Idol Uwe Seeler darf nach seinem Hüftbruch laut Medienberichten zum Wochenende das Krankenhaus wieder verlassen.

Der 83-Jährige hatte sich im Mai bei einem Sturz in seinem Hause in Norderstedt bei Hamburg so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht worden war. Dort war die Legende des Hamburger SV und Ehrenspielführer der Nationalmannschaft operiert worden.