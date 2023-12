2. Liga Medien: HSV führt Gespräche mit Breitenreiter und Funkel

Der HSV verlor am vergangenen Spieltag mit 1:2 gegen den SC Paderborn und war zuvor auch im Achtelfinale des DFB-Pokals im Elfmeterschießen an Hertha BSC gescheitert. In der Tabelle steht der HSV momentan nur noch auf dem vierten Tabellenrang. Auf die ersten beiden Plätze haben die Hamburger bereits vier Punkte Rückstand.