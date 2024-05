Fußball-EM Medien: EM-Aus für Österreichs Alaba nach erneuter OP

Der deutsche Trainer Rangnick wird am kommenden Dienstag seinen Kader für die Testspiele am 4. Juni gegen Serbien und am 8. Juni gegen die Schweiz nominieren. Dieser soll laut Nachrichtenagentur APA weitgehend identisch mit dem finalen EM-Kader sein. Österreich bestreitet sein EM-Auftaktspiel am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich. Danach folgen die Gruppenpartien gegen Polen und die Niederlande.