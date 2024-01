Sommermärchen-Affäre Matthäus über Beckenbauer-Kritik: „Hatte er nicht verdient“

„Was man alles in den letzten fünf, sechs Jahren so mit ihm angestellt hat, auch von den Medien, die mit dem Finger auf ihn gezeigt haben, das hatte er nicht verdient“, sagte Matthäus im TV-Sender Sky. „Das sind Geschichten, die mir als Freund weh getan haben, wie man mit ihm umgegangen ist.“ Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben.