WM-Qualifikation : Mancini zu Zukunft als Italien-Coach: Zeit zum Nachdenken

Rom Nach dem Aus in der WM-Qualifikation hat Italiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Mancini noch keine Entscheidung über seine Zukunft gefällt.

„Nehmen wir uns die Zeit, um nachzudenken und Klarheit zu bekommen“, schrieb der Coach bei Instagram. „Der einzig richtige Schritt jetzt ist, den Kopf hochzunehmen und an der Zukunft zu arbeiten.“ Am Donnerstag waren die Azzurri durch eine 0:1-Heimniederlage gegen Nordmazedonien in den Playoffs für die letzten Startplätze der Weltmeisterschaft in Katar gescheitert.