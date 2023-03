Alleiniger Rekordtorschütze „Magischer Moment“: Kane von England-Rekord überwältigt

Auch Cheftrainer Gareth Southgate war von seinem Führungsspieler begeistert. „Dass er den Rekord angesichts der jüngsten Geschichte so gebrochen hat, ist ein Zeichen seiner Charakterstärke und Mentalität“, lobte Southgate. Kane und England spielten bei der WM 2018 (Halbfinale), der EM 2021 (Finale) und der WM 2022 (Viertelfinale) starke Turniere, warten aber noch immer auf den ersten Titel seit 1966. Der Auftaktsieg in Italien war ein erster Schritt in Richtung EM 2024 in Deutschland.