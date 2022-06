Trainer-Routinier : Magath: Vielleicht würde mich eine Nationalmannschaft reizen

Berlin Trainer-Routinier Felix Magath hält die Datenflut im modernen Fußball für problematisch: „Fußball ist so komplex, weil es mit Menschen zu tun hat.“

„Aber in vielen Clubs wird zu sehr auf die Daten geschaut statt auf den Menschen“, sagte der 68-Jährige, der nicht zum ersten Mal den Erfahrungsfaktor bei einem Trainer betonte, in einem Interview dem Schweizer Boulevardblatt „Blick“.

„Das Warum wird vernachlässigt“

Beispielhaft nannte Magath einen Spieler, der wegen schlechter Laktatwerte aus dem Training genommen werde. Diese geben - grob gesagt - Auskunft über den körperlichen Fitnesszustand. „Vergessen wird dabei oft die Psyche. Wenn zum Beispiel einem Spieler gerade die Freundin weggelaufen ist, dann könnte es sein, dass er sich nicht so gut fühlt“, sagte Magath. „Und es könnte sein, dass er im Training auch nicht ganz so gute Werte erzielen kann, weil er die Nacht vorher wenig geschlafen hat. Die Reaktion vieler Datenanalysten ist dann: Da stimmt was nicht, wir müssen sofort eingreifen und die Trainingsarbeit reduzieren. Aber das Warum wird vernachlässigt.“