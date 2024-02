Fan-Proteste gegen Investoren Machtprobe mit Kalkül - Spiel-Abbruch eine Frage der Zeit

In der Vorwoche war das Zweitliga-Spiel des HSV bei Hertha BSC länger unterbrochen gewesen, am Mittwoch vergangener Woche das Match der Unioner beim FSV Mainz 05. Die Partie von Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt 98 am Samstag wurde mehrere Minuten gestoppt, zwischenzeitlich wurde auch in Augsburg, wo der FCA gegen RB Leipzig antrat, nicht gespielt. Vor dem Topspiel von Spitzenreiter Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern wurden unter anderem Flummis und Kamellen auf den Rasen geworfen, der Anpfiff hatte sich verzögert.