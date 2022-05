Ex-Bundestrainer : Löw prüft „Anfragen“ - Eher Ausland als Bundesliga

Berlin Joachim Löw hat sich öffentlich in den vergangenen Monaten rar gemacht. Beim DFB-Pokalfinale mit „seinem“ SC Freiburg taucht der Ex-Bundestrainer mal wieder auf - und äußert vage Zukunftspläne.

Joachim Löw ist mal wieder aufgetaucht. Und wer weiß, vielleicht werden die Fußballfans den ehemaligen Bundestrainer in Zukunft wieder häufiger in einem Stadion sehen - und das nicht nur als Tribünengast oder wie beim DFB-Pokalfinale als Botschafter seines Herzensclubs SC Freiburg.

„Der Wille ist schon da“

„Der Wille ist schon da“, sagte Löw. Er brachte sich im Sky-Interview in Erinnerung und ins Gespräch. Und das in einer Zeit, in der gerade etliche interessante Trainerposten auch in der Bundesliga vakant sind. Jene heimische Liga, in die er in den finalen Jahren als Bundestrainer eine Rückkehr stets ausschloss.