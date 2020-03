Fußball : Klopp ist maßlos enttäuscht

Liverpool Titelverteidiger FC Liverpool ist im Champions-League-Achtelfinale ausgeschieden.

Jürgen Klopp musste über das bittere Champions-League-Aus seines FC Liverpool ungläubig lachen. „Wir haben drei Tore kassiert, das ist wirklich verrückt“, sagte der Trainer nach der 2:3-Niederlage gegen Atlético Madrid am Mittwoch (Hinspiel: 0:1). Klopp war maßlos enttäuscht über die Pleite und ließ erahnen, was er von Atléticos Spielweise hielt. „Wenn ich all die Dinge sagen würde, die ich auf dem Herzen habe, würde ich wie der schlechteste Verlierer der Welt aussehen“, sagte Klopp: „Also höre ich hier besser auf.“