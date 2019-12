Fußball : Liverpool fürchtet das „Tor-Monster“

Der Norweger Erling Haaland ist das derzeit wohl spektakulärste Fußball-Talent in Europa. Der 19-Jährige spielt für Red Bull Salzburg und hat in 21 Pflichtspielen in dieser Saison schon 28 Mal getroffen. Foto: dpa/Georg Hochmuth

Salzburg Das Salzburger Sturm-Juwel Erling Haaland kann den Titelverteidiger aus der Champions League schießen.

Eines seiner 28 Saisontore hat Haaland Anfang Oktober gegen den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp erzielt. Die Salzburger verloren zwar die Partie, erzielten beim 3:4 in Anfield aber wichtige Auswärtstore. An diesem Dienstag (18.55 Uhr/DAZN) treffen beide Teams wieder aufeinander – und Haaland könnte mit weiteren Treffern Klopps Starensemble besonders schmerzhaft erwischen.

Mit einem Heimsieg gegen die Reds würde RB höchstwahrscheinlich ins Achtelfinale einziehen, Klopps Team hingegen stünde damit vor dem Aus. „Liverpool ist das beste Team der Welt, aber wir haben zu Hause eine gute Chance“, sagt Haaland, der seine irre Torbilanz weiter verbessern könnte. Bei acht Toren steht er in der Champions League. Sechs davon erzielte er in den ersten drei Partien – das hat vor ihm niemand geschafft.

Dabei lief es für den Norweger in Österreich zunächst nicht wirklich rund. Haaland wechselte im vergangenen Winter in die Mozartstadt, sagte dafür Juventus Turin ab, kam dann aber unter dem jetzigen Gladbach-Trainer Marco Rose nicht zum Zug. Der bullige Mittelstürmer, dessen Vater und Berater Alf-Inge zwischen 1994 und 2001 unter anderem für Manchester City und Leeds United in der Premier League auflief, musste sich erst an das neue Umfeld und die Spielweise gewöhnen.