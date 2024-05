Europa League Leverkusens Andrich bannt sein Rom-Trauma

Es ist gut möglich, dass Andrich als Triple-Sieger zur EM reist. Und im Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland in einer Leverkusener Achse mit Innenverteidiger Jonathan Tah und Wirtz auf dem Platz steht. Für Wirtz war das Tor ebenfalls ein besonderes. Alonso hatte ihn in einer taktischen Ausrichtung ohne gelernten Stürmer als sogenannte falsche Neun aufgeboten. Und kurz nach dem Spiel in den Katakomben durfte er in seinen 21. Geburtstag reinfeiern. „Er hat einen kleinen Kuchen bekommen. Die Freude bei allen war groß“, verriet der im nächsten Liga-Spiel am Sonntag in Frankfurt gelbgesperrte Trainer am Freitagmorgen: „Er ist immer noch erst 21. Aber er hat eine große Zukunft. Seine Entwicklung zu sehen, ist super.“