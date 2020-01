Fußball : Havertz ist wieder voller Power

Paderborn Das Leverkusener Ausnahmetalent hat seine Formkrise offenbar überwunden.

Wie viel Peter Bosz von Kai Havertz hält, verdeutlichte der Leverkusener Trainer mit einer kritischen Aussage. „Ich fand ihn heute nicht so gut“, sagte der Niederländer über seinen Ausnahme-Fußballer und ergänzte: „Er ist ein unglaublich guter Spieler, er kann es so viel besser.“ Nach einem Tor, einer Vorlage und vielen guten Offensivaktionen beim 4:1 gegen den SC Paderborn will das schon einiges heißen. Der starke Auftritt soll für Havertz erst der Anfang für eine tolle Rückrunde sein.

Spielfreudig, torgefährlich und an vielen Angriffsaktionen beteiligt – so präsentierte er sich am Sonntagabend. Offensiv-Kollege Kevin Volland bewertete die Partie des Nationalspielers dementsprechend deutlich wohlwollender als sein Trainer. Der Doppel-Torschütze und in dieser Saison torgefährlichste Leverkusener weiß: Mit einem Kai Havertz in Bestform ist für Bayer 04 in dieser Saison noch ganz viel möglich. „Kai arbeitet immer extrem hart“, sagte der 27-Jährige: „Ich freue mich riesig, dass er eins vorbereitet hat, ein Tor geschossen hat und vor allem gut gespielt hat.“