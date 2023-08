2. Spieltag Leverkusener Dominanz bei Hofmann-Rückkehr nach Gladbach

Zwar wurde Hofmann vor und während des Spiels nach acht Jahren am Niederrhein lautstark ausgepfiffen. Insgesamt blieben heftige Unmutsbekundungen aber aus. Dies mag auch an der deutlichen Unterlegenheit der Borussia gelegen haben. Schon früh in der zweiten Halbzeit sorgte Boniface für die Entscheidung, da Marvin Friedrich im Zweikampf nur plump agierte und den Nigerianer im Zweikampf nicht entscheidend störte. Erst danach ließen es die Gäste gemächlich angehen und ermöglichten den Gladbachern einige Offensivaktionen, die aber weitestgehend harmlos blieben.