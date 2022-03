Europa League : Leverkusen vor Duell in Bergamo: „Im Kollektiv sehr stark“

Bergamo Bayer Leverkusen sieht sich bei Atalanta Bergamo auf Augenhöhe mit dem Gegner. Die Werkself freut sich auf einen stimmungsvollen Abend. Auf einen Leistungsträger muss Seoane allerdings verzichten.

Nach dem Achtungserfolg beim 1:1 beim FC Bayern München will Bayer Leverkusen in Norditalien den ersten Schritt Richtung Viertelfinale der Europa League machen.

Leverkusens Form

Der Gegner

In der Champions League war Bergamo zuletzt immer vertreten. Diesmal belegte der Club aus der Lombardei in der Gruppenphase hinter Manchester United und dem FC Villarreal Rang drei. Der Verein, der Nationalspieler Robin Gosens im Winter an Inter Mailand verliehen hat, ist in der Serie A Fünfter und liegt sechs Punkte hinter einem Königsklassenrang. Zuletzt lief es durchwachsen. Am Wochenende unterlag das Team von Coach Gian Piero Gasperini bei der AS Rom mit 0:1.