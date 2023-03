Europa League Leverkusen im Viertelfinale gegen Saint-Gilloise

Die Werkself tritt dabei am 13. April zunächst in der heimischen BayArena an. Das Rückspiel findet am 20. April in Belgien statt. „Sie sind ein unangenehmer Gegner. Wir müssen wie gegen Ferencvaros wieder sehr fokussiert und konzentriert auftreten und Fehler vermeiden. Gelingt uns das, haben wir gute Chancen“, sagte Trainer Xabi Alonso in Budapest kurz vor dem Rückflug nach Deutschland.