DFB-Pokal : Leverkusen gegen Karlsruhe raus - Union zittert sich weiter

Leverkusen Ein Torwartfehler besiegelt das Zweitrunden-Aus von Leverkusen im DFB-Pokal. Weiter sind dagegen der 1. FC Union Berlin, der FC St. Pauli und der VfL Bochum.

Bayer Leverkusen ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals überraschend ausgeschieden. Der Fußball-Bundesligist scheiterte am Mittwoch am Karlsruher SC und unterlag mit 1:2 (0:1).