Fußball : Sané fällt monatelang wegen Kreuzbandverletzung aus

Berlin Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich eine Verletzung am Kreuzband im rechten Knie zugezogen. Das bestätigte Sanés Verein Manchester City am Donnerstag. Der 23 Jahre alte Wunschspieler des FC Bayern soll in der kommenden Woche operiert werden.

Sané wird mehrere Monate ausfallen. Der Flügelspieler hatte am Sonntag beim Sieg im Supercup gegen den FC Liverpool die Blessur erlitten. „Der erste Eindruck war nicht gut, aber ich glaube, es ist nicht schlimm“, hatte City-Trainer Pep Guardiola damals noch gesagt.