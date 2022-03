Europa League : Last-Minute-Treffer: Eintracht Frankfurt im Viertelfinale

Frankfurt/Main Das war packend: In quasi letzter Sekunde zieht Eintracht Frankfurt ins Viertelfinale der Europa League ein. Gegner Real Betis Sevilla verlangt dem Fußball-Bundesligisten alles ab.

Mit seinem Kopfballtor in der Nachspielzeit der Verlängerung sicherte der Abwehrspieler dem Fußball-Bundesligisten ein hart erkämpftes 1:1 (0:1, 0:0) im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Real Betis Sevilla und wie 2019 den von 25.000 Zuschauern umjubelten Einzug ins Viertelfinale. Borja Iglesias (90.) hatte die Spanier in Führung geschossen und damit das 2:1 der Frankfurter aus dem Hinspiel in der Vorwoche ausgeglichen. Die Auslosung des Viertelfinales, in dem mit RB Leipzig eine weitere deutsche Mannschaft vertreten ist, steigt am Freitagmittag in Nyon.